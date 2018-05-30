Политика СБУ задержала организатора покушения на Бабченко

2018-05-30 17:57 652

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали бывшему участнику АТО российские спецслужбы через посредника в Украине.

Об этом на брифинге в среду сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины. За это он предложил киллеру $ 30 тыс., 15 из которых выдал сразу в качестве задатка.

Грицак заявил, что сам Г. получил от россиян плату в сумме $ 10 тыс.

Глава СБУ рассказал, что убийство было лишь одним элементом большой спецоперации по уничтожению оппозиционных россиян, прежде всего журналистов и блогеров, критикующих российскую власть. Он добавил, что несколько часов назад организатор был задержан.