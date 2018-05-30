Украина Работодатель может уволить беременную, работавшую по срочному контракту - Верховный Суд

2018-05-30 22:00 509

В Украине работодателю разрешается уволить беременную женщину, работающую по срочному контракту.

Однако для этого должна быть соблюдена процедура и выполнено императивное требование - об обязательном трудоустройстве с сохранением средней зарплаты в течение трех месяцев со дня ее окончания контракта.

Об этом сообщает ЮрЛига на основе решения Большой Палаты Верховного Суда, при рассмотрении дела № 759/19440/15-ц (производство № 14-105цс18).

Оно касалось возможности отмены приказа об увольнении и восстановлении на работе по иску женщины, забеременевшей во время работы по срочному трудовому контракту.

В решении от 16 мая подтверждены правовые позиции, изложенные в постановлении ВСУ по делу № 6-127цс12 от 23 января 2013 года, и в постановлении Кассационного гражданского суда ВС по делу № 175/167/16-ц от 16 января 2018 года.

Так, согласно части третьей статьи 21 КЗоТ контракт является особой формой трудового договора, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон.

Увольнение беременных женщин в связи с истечением срока трудового договора возможно на основании пункта 2 статьи 36 КЗоТ с обязательным трудоустройством.

То есть владелец или уполномоченный им орган обязан трудоустроить женщину на этом же или другом предприятии в соответствии с ее профессией. Разрыв во времени между увольнением и трудоустройством в этом случае не допускается.

Согласно статье 235 КЗоТ основанием для восстановления работника на работе является его увольнение без законных оснований. Поэтому восстановить на работе можно только работника, который уволен незаконно, с нарушением процедуры увольнения или за пределами оснований, предусмотренных законом или договором, или при отсутствии оснований для увольнения.

Если работник уволен обоснованно, с соблюдением процедуры увольнения, нет оснований для восстановления его на работе.

Невыполнение предприятием, которое уволило беременную женщину, обязанности по трудоустройству является основанием для возложения на него в соответствии с частью второй статьи 232 КЗоТ обязанности предоставить на этом или другом предприятии работу, которую может выполнять работница, выплаты ей средней заработной платы на период трудоустройства, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора, а не восстановить на прежней работе. По заявлению этого лица может решаться спор не о восстановлении на работе, а о выполнении предприятием (учреждением, организацией) обязательства по трудоустройству.

Суд подтвердил, что истица была уволена в соответствии с пунктом 2 статьи 36 КЗоТ, что не противоречит требованиям части третьей статьи 184 КЗоТ, которая допускает увольнение беременных женщин после окончания срочного трудового договора, при этом главным условием возможности такого увольнения является императивное требование относительно обязательного трудоустройства с сохранением средней зарплаты в течение трех месяцев со дня окончания контракта.