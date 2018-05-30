Политика Порошенко встретился с "воскресшим" Бабченко

2018-05-30 22:30 455

 

Президент Украины рассказал, что знал о готовящемся покушении на журналиста и спецоперации силовиков.

Президент Украины Петр Порошенко вечером в среду, 30 мая, встретился с журналистом Аркадием Бабченко, чья смерть была инсценирована в ходе спецоперации СБУ, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко отметил, что кроме него в Администрации президента никто больше не знал о готовящейся спецоперации.

"Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - сказал Порошенко во время встречи.

Он также выразил благодарность Бабченко и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в Украине.

"Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть", - сказал глава государства.

Напомним, Порошенко также распорядился предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Ранее сегодня стало известно, что "убийство" Бабченко оказалось спецоперацией СБУ, которая длилась два месяца. Сам журналист появился на брифинге перед журналистами, рассказал о спецоперации СБУ и извинился перед своей женой.

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