Украина Савченко прервала голодовку в СИЗО СБУ из-за экспертизы на детекторе лжи

2018-05-31 10:41 649

Находящаяся в СИЗО СБУ народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку для повторного прохождения полиграфа.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе лжи, Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

"Сторона защиты готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования полиграф, кстати, в государственном экспертном учреждении Украины.

Надеюсь, следствие взвесит на отмеченное ходатайство для установления действительных намерений Н.Савченко, потому что кто же будет против установления объективных обстоятельств дела, если данная обязанность лежит на органе досудебного расследования", - прокомментировал адвокат нардепа Константин Глоба.

Он отметил, что лично его "устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа".

Напомним, вчера исполнилось уже 69 суток с начала голодовки Савченко.