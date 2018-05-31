Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Нью-Йорке с одним из приближенных северокорейского лидера Ким Чен Ына - главой отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем.
Стороны обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и подготовку саммита Дональда Трампа и Кима, запланированного на 12 июня в Сингапуре.
Как отмечают американские СМИ, бывший глава разведки КНДР Ким Ен Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским функционером, посетившим Соединенные Штаты за минувшие 18 лет.
Собеседник Помпео прилетел в Нью-Йорк из Пекина. Главу американского госдепартамента сопровождал этнический кореец Эндрю Ким, глава корейского отдела в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).
По данным СМИ, генерал и бывший военный шпион Ким Ен Чхоль является одним из самых влиятельных людей в Северной Корее. Именно он сыграл ключевую роль в налаживании диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.
"Хороший рабочий обед прошел сегодня вечером с Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. В меню были стейк, кукуруза и сыр", - написал Помпео в Twitter.