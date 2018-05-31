Политика Трамп подписал скандальный закон об экспериментальных лекарствах

2018-06-01 11:12 499

Президент США Дональд Трамп подписал скандальный закон, предоставляющий пациентам, у которых диагностированы смертельные заболевания, право пробовать экспериментальные незарегистрированные медикаменты. 

"Теперь у вас действительно есть надежда", - сказал Трамп.

По его словам, на протяжении многих лет пациенты боролись за эту фундаментальную свободу. Теперь они вернули себе надежду на выздоровление.

На церемонии подписания закона присутствовали люди с боковым амиотрофическим склерозом. По окончанию церемонии Трампа обнял 8-летний мальчик из Индианаполиса, страдающий мускульной дистрофией.

"Пациенты смогут воспользоваться подобными лекарствами лишь в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами", - говорится в сообщении Associated Press.

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