Украина С 10 июня начнут списывать субсидии и обяжут возвращать полученные ранее деньги

2018-06-01 18:29 258

У Гройсмана выдали постановление, в котором перечислены все случаи, когда людям придется вернуть уже потраченную субсидию. Это касается граждан, которые скрыли реальные доходы.

Перерасчет сэкономленных субсидий будет происходить автоматически. Собственные средства за коммунальные скидки должны вернуть те, кто обманул органы соцзащиты. Согласно действующему постановлению, возвращать деньги придется, если ошибся в декларации о доходах как минимум на 170 грн, если социальный инспектор во время обследования материально-бытовых условий жизни нашел нарушения.

Украинцы с субсидией платят за коммунальные услуги фиксированный процент от собственного дохода. Неиспользованную субсидию могут перенести на следующий месяц, по итогам сезона – списать. Эта система не стимулирует экономить. Например, в Кировоградской области потребители с субсидиями сожгли газа в два раза больше, чем без них.

Кабмин в этом году впервые принял решение об учете при назначении скидки имущественного состояния. Без субсидии останутся те, кто владеет новым автомобилем или живет в большом доме/квартире. Следующим шагом будет значительное сокращение нормативов.

Напомним, с 10 июня этого года вступит в силу закон «О жилищно-коммунальных услугах», который ужесточит ответственность за наличие долгов по «коммуналке».

Главная проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что монополист прописан как такой, который всегда прав, а потребитель – не прав. И ему негде защитить свои интересы, к примеру, в отношении размера тарифов или качества полученных услуг.