Мир Обвиненный в сексуальных домогательствах Морган Фриман потребовал извинений

2018-06-01 22:12 394

Звезда Голливуда Морган Фриман потребовал от телеканала CNN извинений за публикацию материала, в котором его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на письмо адвоката актера Роберта Шварца.

В документе адвокат актера призвал телеканал "немедленно выступить с опровержением и извиниться перед Фриманом".

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Шварц также добавил, что материал телеканала является результатом "злого умысла", а обвинения против Фримана не выдерживают никакой критики.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что восемь женщин обвинили Фримана в сексуальных домогательствах. Сам актер все категрически отрицает.

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