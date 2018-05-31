Мир фото Трамп признался в личной встрече с Ким Кардашьян в Белом доме

2018-06-01 17:31 357

Известная своими выдающимися формами звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян лично встретилась в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Светская львица давно добивалась этого встречи, чтобы попросить о помиловании 62-летней женщины, которая отбывает пожизненное заключение.

"У нас была отличная встреча с Ким Карашьян. Обсудили тюремную реформу и приговор", - написал Трамп в Twitter.

Зять и советник Трампа Джаред Кушнер также беседовал с Кардашян об этом деле в течение последних нескольких месяцев.

Напомним, Элис Мэри Джонсон была приговорена к пожизненному заключению в тюрьме без права условно-досрочного освобождения в 1996 году за преступление, связанное с наркотиками - она передавала сообщения между распространителями наркотиков и продавцами. Джонсон содержат в одной из тюрем штата Алабама уже 21 год.

Благодаря работе в тюремном хосписе, Джонсон соответствовала всем критериям для помилования в рамках проекта бывшего президента США Барака Обамы, но указ о помиловании был отменен за несколько дней до истечения срока его полномочий.

В прошлом году Кардашьян услышала историю Джонсон, рассказала о ней своим подписчикам в Twitter и начала предпринимать попытки ее освобождения.

По американскому законодательству, сейчас процесс помилования полностью зависит от личного решения президента.