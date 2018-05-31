Политика СМИ Организатору покушения на Бабченко выдвинули обвинение в теракте

2018-05-31 13:45 468

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в совершении теракта.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса. При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

В то же время официальной информации по этому поводу не было.

Напомним, 29 мая сообщалось, что в Киеве убили Аркадия Бабченко. Его якобы застрелили на пороге собственной квартиры. Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Также были заявления о российском следе. На следующий день глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко жив, однако его убийство заказывали российские спецслужбы. Кроме того, организатор преступления говорил о необходимости устранения 30 человек на территории Украины. Позже СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.