Экономика Fitch подтвердил пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта

2018-06-01 15:16 561

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "B-" со стабильными прогнозами: Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку, Правэкс-Банку, Альфа-банку и Укрсоцбанку, и отозвало рейтинги последнего по коммерческим причинам.

"Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков", – говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-Банка на уровне "B" и Альфа-банка и Укрсоцбанка на уровне "B-".

Агентство указывает, что оставило неизменными рейтинги жизнеспособности (VR) Креди Агриколь Банк и Правэкс-Банк на уровне "b" из-за незначительных изменений кредитных профилей банков со времени последнего обзора, однако повысило VR ПроКредит Банка до "b" с "b-", что отражает продолжающуюся прибыльную деятельность банка со стабильным и надежным качеством кредитного портфеля и капитализацией.

Одновременно Fitch подтвердило VR Альфа-банка на уровне "ccc" и понизили VR Укрсоцбанка до "ccc-" с "ccc".

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