Мир По Германии пошла волна запретов на движение авто с дизельными двигателями

2018-06-01 13:14 681

В немецком Гамбурге официально вступили в силу первые в ФРГ запреты для автомобилей с дизельными двигателями. Запреты введены на двух участках магистральной трассы в районе Альтона. Один из участков имеет протяженность в 580 метров, другой - в 1,6 км.

В одном из случаев запрет распространяется лишь на грузовики, не отвечающие экологическому стандарту Евро-5, а в другом - и на легковые автомобили ниже стандарта Евро-6. Для жителей, проживающих в районе данных участков, предусмотрены исключения, а для остальных - объездные пути.

Полиция Гамбурга на первом этапе будет информировать автомобилистов о введенных ограничениях и осуществлять выборочные проверки транспорта. После переходного периода, за нарушения будут взиматься штрафы в размере 25 евро для легковых и 75 евро - для грузовых автомобилей.

 Напомним, ранее Федеральный административный суд Германии принял положительное решение о том, имеют ли право немецкие города самостоятельно запрещать использование автомобилей с дизельными двигателями. Это стало судьбоносным решением для всей Европы.

 

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