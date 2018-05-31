Политика документ Министр финансов Данилюк пожаловался послам G7 на коррупцию Гройсмана и Порошенко

2018-05-31 15:14 276

Министр финансов Александр Данилюк написал письмо послам G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом. 

Как указано в письме министра, которым располагает издание Экономическая правда, Данилюк описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова.

По его словам, президент Петр Порошенко пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко и Южанина, - сначала это был Уманский, позже Воробей. Из-за того, что Данилюк эти кандидатуры на должность не согласовывал, уже два года он работает без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию фискальной службы.

"Он (премьер) также заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей. Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом", - отметил Данилюк.

"Для меня не приемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром", - отметил он.

Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

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