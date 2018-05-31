Политика Названо имя организатора покушения на Бабченко

2018-05-31 17:20 818

Организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, которого 30 мая задержала СБУ, зовут Б. Л. Герман. Об этом сообщает Шевченковский районный суд Киева на странице в Фейсбуке.

Кроме того, в суд поступило ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Его обвиняют по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 (приготовление к теракту по предварительному сговору группой лиц в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения) УК Украины.

Напомним, что вечером 29 мая появилась информация, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит в своем доме в Киеве. Неизвестный якобы выстрелил несколько раз в спину Бабченко, когда тот входил в свою квартиру.

По сообщениям правоохранителей, Бабченко скончался по пути в больницу от огнестрельных ранений.Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Также был обнародован фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко.

Вечером 30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а история с его убийством – спецоперация СБУ. Позже стало известно, что в Киеве СБУ задержала подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Практически сразу же после этого, сам Аркадий прокомментировал историю со своим “убийством”. Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться.