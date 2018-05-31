Политика НБУ введет валютные ограничения, если не получит транш МВФ

2018-05-31 17:15 833

 

Национальный банк допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом журналистам сообщил глава НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

«Мы проговаривали сценарий возможного развития событий в случае отсутствия транша. Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала», — сказал он.

При этом Смолий выразил надежду, что такой сценарий не наступит, и Украина выполнит свои обязательства перед МВФ.

НБУ ожидает приезда миссии МВФ после принятия закона об Антикоррупционном суде в июне.

«Мы ожидаем, что закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Тогда начнется процесс приезда миссии, пересмотра программы», — сказал Смолий.

Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составляет 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов — в марте 2015 года, второй — на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий — на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый — на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).

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