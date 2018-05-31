Спорт Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала

2018-05-31 19:00 724

 

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будут показаны сразу на двух украинских телеканалах – "Интере" и НТН.

Трансляторы получили эксклюзивные права на показ в прямом эфире всех 64 поединков мирового первенства, говорится в заявлении на официальном сайте телеканала "Интер". Отмечается, что каналы подписали соответствующее соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которая приобрела права на трансляцию ЧМ-2018 еще восемь лет назад.

Отметим, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Откроет первенство поединок Россия – Саудовская Аравия.

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Спорт

Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала 2018-05-31 19:00 724
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