Украина Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников

2018-05-31 18:00 709

Ситуация с выходными в июне повторится: так же, как и в мае, появятся дополнительные "красные дни календаря". В этом году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Согласно распоряжению Кабинета министров, рабочий день с пятницы, 29 июня, переносится на субботу, 23 июня.

Таким образом украинцы не будут работать:

28 июня - День Конституции;

29 июня - поскольку рабочий день перенесут на субботу, 23 июня;

30 июня - суббота

1 июля - воскресенье.

В предпраздничный день 27 июня рабочий день сокращен на один час.

Также будет семь выходных в июне.

2 июня - суббота;

3 июня - воскресенье;

9 июня - суббота;

10 июня - воскресенье;

16 июня - суббота;

17 июня - воскресенье;

24 июня - воскресенье.

Из-за переноса рабочего дня на 23 число будет шесть рабочих дней подряд - с 18 по 23 июня включительно.