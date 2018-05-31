Украина Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников

2018-05-31 18:00 709

 

Ситуация с выходными в июне повторится: так же, как и в мае, появятся дополнительные "красные дни календаря". В этом году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Согласно распоряжению Кабинета министров, рабочий день с пятницы, 29 июня, переносится на субботу, 23 июня.

Таким образом украинцы не будут работать:

28 июня - День Конституции;

29 июня - поскольку рабочий день перенесут на субботу, 23 июня;

30 июня - суббота

1 июля - воскресенье.

В предпраздничный день 27 июня рабочий день сокращен на один час.

Также будет семь выходных в июне.

2 июня - суббота;

3 июня - воскресенье;

9 июня - суббота;

10 июня - воскресенье;

16 июня - суббота;

17 июня - воскресенье;

24 июня - воскресенье.

Из-за переноса рабочего дня на 23 число будет шесть рабочих дней подряд - с 18 по 23 июня включительно.

 

Еще по теме

Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Троицу

2018-05-21 18:30 4418

ВАЖНО! 8 - 9 мая в Украине: почему День победы празднуем дважды

2018-05-06 13:30 20275

Курс валют: гривна начала выходные с проседания

2018-05-05 13:00 5156

В Украине хотят отменить "лишние" выходные

2018-04-30 22:00 3372

Еще новости в разделе "Украина"

Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников

2018-05-31 18:00 709

Фискалы рассказали, сколько "евроблях" насчитывается в Украине

2018-05-31 17:18 731

"Убийца" Бабченко сам пришел в СБУ - волонтер

2018-05-31 17:12 756

Украина получила от НАТО оружия на $45 млн

2018-05-31 17:10 717
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников 2018-05-31 18:00 709
Фискалы рассказали, сколько "евроблях" насчитывается в Украине 2018-05-31 17:18 731
"Убийца" Бабченко сам пришел в СБУ - волонтер 2018-05-31 17:12 756
Украина получила от НАТО оружия на $45 млн 2018-05-31 17:10 717

Лента

21:00 НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину
20:00 Порошенко заявил, что украинцев ждет безвиз еще с одной страной
19:41 Активист "Правого сектора" назвал себя "исполнителем покушения" на Бабченко
19:00 Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала
18:30 Аваков – западным ОО: Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит?
18:00 Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников
17:20 Названо имя организатора покушения на Бабченко
17:18 Фискалы рассказали, сколько "евроблях" насчитывается в Украине
17:15 НБУ введет валютные ограничения, если не получит транш МВФ
17:12 "Убийца" Бабченко сам пришел в СБУ - волонтер