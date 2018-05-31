Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников

Ситуация с выходными в июне повторится: так же, как и в мае, появятся дополнительные "красные дни календаря". В этом году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Согласно распоряжению Кабинета министров, рабочий день с пятницы, 29 июня, переносится на субботу, 23 июня.
Таким образом украинцы не будут работать:
28 июня - День Конституции;
29 июня - поскольку рабочий день перенесут на субботу, 23 июня;
30 июня - суббота
1 июля - воскресенье.
В предпраздничный день 27 июня рабочий день сокращен на один час.
Также будет семь выходных в июне.
2 июня - суббота;
3 июня - воскресенье;
9 июня - суббота;
10 июня - воскресенье;
16 июня - суббота;
17 июня - воскресенье;
24 июня - воскресенье.
Из-за переноса рабочего дня на 23 число будет шесть рабочих дней подряд - с 18 по 23 июня включительно.