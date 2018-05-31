Политика НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину

2018-05-31 21:00 577

 

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с военной активностью и снижением рисков, относительно методов военной стратегии и доктрины.

В четверг, 31 мая, в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия - НАТО на уровне послов. Как сообщается на сайте Альянса, в ходе встречи обсудили ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, а также проинформировали друг друга о предстоящих масштабных учениях.

"Совет НАТО-Россия провел открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, транспарентностью и снижением рисков, относительно асимметричных методов (военной) стратегии и доктрины. НАТО и Россия провели взаимные брифинги о предстоящих крупных учениях", - говорится в сообщении.

Приближение НАТО к России является последовательным, отметили в альянсе, напомнив, что практическое сотрудничество сторон было остановлено в 2014 году из-за конфликта России с Украиной.

"Вместе с тем каналы политического диалога открыты, и Совет НАТО-Россия является важным форумом. НАТО и Россия также поддерживают открытые межвоенные коммуникации", - сообщили в НАТО.

Отмечается, что союзники альянса приветствовали апрельскую встречу в Баку между Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Скапарротти и российским начальником Генерального штаба генералом Герасимовым.

"Диалог между НАТО и Россией способствует более предсказуемым отношениям и повышению взаимной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Еще по теме

Фискалы рассказали, сколько "евроблях" насчитывается в Украине

2018-05-31 17:18 731

Украина получила от НАТО оружия на $45 млн

2018-05-31 17:10 717

Матч Украина-Албания состоится - уже есть решение FIFA по стадиону в Эвиане

2018-05-31 15:45 643

Эпидемия кори в Украине: лидирует по количеству заболевших Львовская область

2018-05-31 08:12 851

Еще новости в разделе "Политика"

НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину

2018-05-31 21:00 577

Порошенко заявил, что украинцев ждет безвиз еще с одной страной

2018-05-31 20:00 688

Активист "Правого сектора" назвал себя "исполнителем покушения" на Бабченко

2018-05-31 19:41 496

Аваков – западным ОО: Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит?

2018-05-31 18:30 763
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину 2018-05-31 21:00 577
Порошенко заявил, что украинцев ждет безвиз еще с одной страной 2018-05-31 20:00 688
Активист "Правого сектора" назвал себя "исполнителем покушения" на Бабченко 2018-05-31 19:41 496
Аваков – западным ОО: Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит? 2018-05-31 18:30 763

Лента

21:00 НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину
20:00 Порошенко заявил, что украинцев ждет безвиз еще с одной страной
19:41 Активист "Правого сектора" назвал себя "исполнителем покушения" на Бабченко
19:00 Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала
18:30 Аваков – западным ОО: Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит?
18:00 Выходные в июне: сколько украинцам положено отдыхать из-за праздников
17:20 Названо имя организатора покушения на Бабченко
17:18 Фискалы рассказали, сколько "евроблях" насчитывается в Украине
17:15 НБУ введет валютные ограничения, если не получит транш МВФ
17:12 "Убийца" Бабченко сам пришел в СБУ - волонтер