Политика НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину

2018-05-31 21:00 577

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с военной активностью и снижением рисков, относительно методов военной стратегии и доктрины.

В четверг, 31 мая, в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия - НАТО на уровне послов. Как сообщается на сайте Альянса, в ходе встречи обсудили ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, а также проинформировали друг друга о предстоящих масштабных учениях.

"Совет НАТО-Россия провел открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, транспарентностью и снижением рисков, относительно асимметричных методов (военной) стратегии и доктрины. НАТО и Россия провели взаимные брифинги о предстоящих крупных учениях", - говорится в сообщении.

Приближение НАТО к России является последовательным, отметили в альянсе, напомнив, что практическое сотрудничество сторон было остановлено в 2014 году из-за конфликта России с Украиной.

"Вместе с тем каналы политического диалога открыты, и Совет НАТО-Россия является важным форумом. НАТО и Россия также поддерживают открытые межвоенные коммуникации", - сообщили в НАТО.

Отмечается, что союзники альянса приветствовали апрельскую встречу в Баку между Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Скапарротти и российским начальником Генерального штаба генералом Герасимовым.

"Диалог между НАТО и Россией способствует более предсказуемым отношениям и повышению взаимной безопасности", - подчеркивается в заявлении.