Политика Активист "Правого сектора" назвал себя "исполнителем покушения" на Бабченко

2018-05-31 19:41 496

Пользователь фейсбука Алексей Цымбалюк заявил, что убить российского журналиста Аркадия Бабченко предложили ему и он сообщил об этом Службе безопасности Украины.

Судя по публикациям на его странице в Facebook, Цымбалюк как минимум в прошлом являлся активистом "Правого сектора", а также принимал участие в АТО в составе батальона "Госпитальеры". "Госпитальеры" - это медицинское подразделение парамедиков, которые занимаются эвакуацией раненых с передовой.

Также известно, что в прошлом Цымбалюк был иеродиаконом Аристархом Украинском православной церкви (Московского патриархата) и Украинской церкви Киевского партриархата, что снова следует из публикаций в соцсети.

"После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", — написал Цымбалюк. Он отметил, что СБУ его "не кинуло", у него все хорошо.

Цымбалюк также заявил, что дал подписку о неразглашении, поэтому "никаких интервью в ближайшее время не будет".

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь в деле — люди чести", — написал Цымбалюк. Также он гордится тем, что СБУ впервые сыграла на опережение с ФСБ и благодарит всех за помощь и поддержку.

Напомним, что вечером 29 мая появилась информация, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит в своем доме в Киеве. Неизвестный якобы выстрелил несколько раз в спину Бабченко, когда тот входил в свою квартиру.

По сообщениям правоохранителей, Бабченко скончался по пути в больницу от огнестрельных ранений.Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Также был обнародован фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко.

Вечером 30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а история с его убийством – спецоперация СБУ. Позже стало известно, что в Киеве СБУ задержала подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Практически сразу же после этого, сам Аркадий прокомментировал историю со своим “убийством”. Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться.