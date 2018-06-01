Украина Список киллера: 30-ти украинцам из дела Бабченко предоставят охрану

2018-06-01 09:42 589

У Службы безопасности Украины есть список из 30 людей, которых хотели убить вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко. Им всем предоставят охрану.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

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"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", – сказал глава ГПУ.

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Напомним, 29 мая сообщалось, что в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

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Кроме того, Луценко заявил, что руководители Генпрокуратуры Украины и СБУ 1 июня, встретятся с дипломатами "Большой семерками" для разъяснения ситуации со спецоперацией по "убийству" журналиста Аркадия Бабченко. 

"У меня, ГПУ, вместе со службой безопасности Украины и другими причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы разъясним все, что можно в рамках тайны следствия объяснить. И уверен, что дипломатия займёт позицию, которую, например, озвучивает руководитель дипломатической службы Великобритании " страна должна защищаться, а Россия должна быть наказанной", - сказал генпрокурор.

 

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