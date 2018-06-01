Мир Голливудского любителя "клубнички" Харви Вайнштейна начнут судить 5 июня

2018-06-01 15:45 486

Суд в Нью-Йорке начнет рассматривать уголовное дело известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна во вторник, 5 июня.

Изначально слушание было назначено на 30 июля, но теперь эта дата отменена, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Манхэттена.

Как уточняется в сообщении, на предстоящем слушании Вайнштейн может потребовать признать его невиновным. Защищающий продюсера адвокат Бен Брэфман ранее неоднократно заявлял, что Вайнштейн будет вести себя именно так.

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Харви Вайнштейну уже официально предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта.

Соответствующее решение вынесло так называемое большое жюри - коллегия присяжных заседателей, определяющая обоснованность и целесообразность предъявления официальных обвинений.

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"Это обвинительное заключение ставит подсудимого на шаг ближе к тому, чтобы он понес ответственность", - было сказано в заявлении прокуратуры Манхэттена.