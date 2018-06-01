Политика Юрий Луценко признал, что расследование убийства Шеремета зашло в тупик

2018-06-01 11:44 391

Генпрокурор Юрйи Луценко вынужденно признал, что расследование резонансного по делу убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета не продвинулось ни по одной из версий.

"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - цитируют Луценко "Українські новини".

Также глава ГПУ добавил, что в деле об убийстве Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины также нет серьезных результатов.

Ранее в МВД сообщили, что расследование убийства Павла Шеремета осложняется из-за российского гражданства журналиста. Следователи допросили более 1,8 тыс. человек по делу. Ключевая версия преступления - убийство из-за профессиональной деятельности. 21 сентября прошлого года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.