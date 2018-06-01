Политика Диктатор Мадуро в течение суток освободит политзаключенных оппозиционеров

2018-06-01 14:43 558

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что намерен освободить политзаключенных. Снова возглавивший страну диктатор якобы уже достиг договоренностей с оппозицией по вопросу немедленного освобождения политиков.

ТРАМП ПООБЕЩАЛ НЕУГОДНОМУ США МАДУРО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ САНКЦИИ

"По итогам встречи с четырьмя губернаторами от оппозиции, которая состоялась в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, было решено, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", –  сообщила в эфире государственного телевидения страны глава оппозиционного штата Тачира Лейди Гомес.

ДИКТАТОР МАДУРО ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ - ОСТАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ДО 2025 ГОДА

Напомним, после выборов президента 20 мая, на которых вновь победил Мадуро, глава Венесуэлы заявил, что будет добиваться освобождения оппозиционеров, которые были осуждены или задержаны за "политическое насилие".

ЕВРОСОЮЗ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОБЕДУ ДИКТАТОРА МАДУРО НОВЫМИ САНКЦИЯМИ

Еще по теме

Евросоюз отреагировал на победу диктатора Мадуро новыми санкциями

2018-05-29 15:13 789

Трамп пообещал неугодному США диктатору Мадуро беспрецедентные санкции

2018-05-23 12:43 1214

Диктатор Мадуро победил на выборах - остается президентом Венесуэлы до 2025 года

2018-05-21 14:45 1651

Впервые в истории Малайзии оппозиция сумела выиграть всеобщие выборы

2018-05-10 10:14 1490

Еще новости в разделе "Политика"

Диктатор Мадуро в течение суток освободит политзаключенных оппозиционеров

2018-06-01 14:43 558

Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Порошенко и Путину

2018-06-01 13:43 759

"Это его большая ошибка" - Гройсман отреагировал на письмо Данилюка послам G7

2018-06-01 12:45 852

Юрий Луценко признал, что расследование убийства Шеремета зашло в тупик

2018-06-01 11:44 673
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Диктатор Мадуро в течение суток освободит политзаключенных оппозиционеров 2018-06-01 14:43 558
Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Порошенко и Путину 2018-06-01 13:43 759
"Это его большая ошибка" - Гройсман отреагировал на письмо Данилюка послам G7 2018-06-01 12:45 852
Юрий Луценко признал, что расследование убийства Шеремета зашло в тупик 2018-06-01 11:44 673

Лента

18:29 С 10 июня начнут списывать субсидии и обяжут возвращать полученные ранее деньги
фото 17:31 Трамп признался в личной встрече с Ким Кардашьян в Белом доме
документ 16:27 В переводчике Google Translate обнаружили хамский вариант перевода
16:01 Украинского солдата посадили в тюрьму за повторный побег с войны на Донбассе
15:45 Голливудского любителя "клубнички" Харви Вайнштейна начнут судить 5 июня
15:16 Fitch подтвердил пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта
14:43 Диктатор Мадуро в течение суток освободит политзаключенных оппозиционеров
14:15 Поднявшая цены на проезд "Укрзализныця" клянчит из бюджета 50 миллиардов
13:43 Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Порошенко и Путину
13:14 По Германии пошла волна запретов на движение авто с дизельными двигателями