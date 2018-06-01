Политика Диктатор Мадуро в течение суток освободит политзаключенных оппозиционеров

2018-06-01 14:43 558

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что намерен освободить политзаключенных. Снова возглавивший страну диктатор якобы уже достиг договоренностей с оппозицией по вопросу немедленного освобождения политиков.

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"По итогам встречи с четырьмя губернаторами от оппозиции, которая состоялась в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, было решено, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", – сообщила в эфире государственного телевидения страны глава оппозиционного штата Тачира Лейди Гомес.

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Напомним, после выборов президента 20 мая, на которых вновь победил Мадуро, глава Венесуэлы заявил, что будет добиваться освобождения оппозиционеров, которые были осуждены или задержаны за "политическое насилие".

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