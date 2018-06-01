Украина Украинского солдата посадили в тюрьму за повторный побег с войны на Донбассе

2018-06-01 16:01 507

Дезертира, который дважды самовольно оставил место несения службы в районе боевых действий на Донбассе, приговорили к трем годам тюремного заключения.

"Обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения Антитеррористической операции (Донецкая область Добропольский район). Находясь в должности номера расчета орудия самоходно-артиллерийской батареи, он с 20.01.2017 по 20.06.2017, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины", – сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Уголовное производство по факту самовольного оставления места несения службы было открыто еще в начале лета прошлого года.

"После установления его (военнослужащего) местонахождения, 22.06.2017 года, следственный судья Дарницкого районного суда г. Киев в рамках открытого уголовного производства постановил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста и запретил круглосуточно оставлять расположения его воинской части", – отмечают в военной прокуратуре.

В нарушение вышеуказанной меры пресечения, 10.08.2017 обвиняемый снова самовольно покинул расположение воинской части.

Беглец был задержан 9 мая 2018 года. В конце мая 2018 года приговором Дарницкого районного суда Киева солдату назначена реальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.