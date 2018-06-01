Политика фото В АП отрицают, что сбившая на Позняках ребенка машина была из кортежа Порошенко

2018-06-01 10:50 462

В пресс-службе Администрации президента в комментарии УП опровергли озвученную в СМИ информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

Напомним, 31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста.

По данным очеидцев, водитель предъявил полиции стразу несколько удостоверений представителя органов власти. Чтобы дело не замяли и ему не удалось избежать ответственности, собравшиеся на месте ДТП киевляне следили за составлением протоколов и всеми необходимыми в подобных случаях формальностями.

Как сообщила ранее "УП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив супермаркета на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что велосипедисту 13 лет. В результате наезда он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

В паблике dtp.kiev.ua опубликовали фото с места происшествия. Очевидцы отмечают, что ребенка-велосипедиста забрали с места происшествия в критическом состоянии.

"С ребенка-велосипедиста слетела обувь. В критическом состоянии госпитализирован... Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают выехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов", – пишут пользователи соцсетей.

По материалам 24tv.ua