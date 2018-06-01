Детали Турция подтвердила участие главы Черновицкой ОГА Фищука в контрабанде

2018-06-01 12:10 2746

Черновицкие таможенники установили очередной факт уклонения от уплаты таможенных платежей на 3 млн гривен компанией, к которой причастен председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук. Правонарушения обнаружили после того, как Черновицкая таможня получила документы от Таможенной администрации Турции по проверке подлинности документов, на основании которых осуществили оформление товаров ООО "СЕРВИС КАРГО ГРУПП". Об этом сообщает местный влиятельный портал Букінфо.

В результате контрольно-проверочных мероприятий украинские и турецкие таможенники установили факт занижения стоимости импортируемых товаров: тканей, тюли, пряжи, туалетной воды, ввозимых на адрес фирмы зятя председателя Черновицкой ОГА Фищука. Таможенный кодекс предусматривает за это нарушение наложения 300% размера платежей. То есть пока штраф будет превышать 9,5 млн гривен.

Интересно, что Черновицкая таможня ДФС не первый раз фиксирует уклонение от уплаты таможенных платежей фирмами родственников губернатора, которые возглавляют его зять, сваха и сват. За два года черновицкие таможенники открыли 19 дел о деятельности фирм,приближенных к губернатору. 10 из них – по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.

Буковинская и центральная пресса, в частности Голос України неоднократно информировали, что председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук занимается контрабандой, пытаясь взять под контроль региональную таможню. Подавались факты уклонения от уплаты таможенных платежей одной из его фирм.

Журналисты отмечали, что это вызывает справедливые вопросы у общественности, создает социальное напряжение, дискредитирует исполнительную власть, как на местах, так и в Киеве. Однако губернатор продолжает пребывать в должности. Единственными, кто среагировал, были правоохранители, которые открыли уголовное производство и обыскали офисы и жилье семьи губернатора.

Все это время Фищук пытался через Киев«порешать» вопрос Черновицкой таможни ДФС и уволить начальника Николая Салагора. У него это не получилось и он пошел другим путем, обратившись с письмомк руководителям СБУ, Нацполиции, ДФС, пограничной службы, где требует обеспечить под его личным контролем осмотр всех транспортных средств, которые заезжают на территорию Украины через Черновицкую таможню.

«Считаю необходимым создать оперативную группу с привлечением представителей всех правоохранительных органов. Возглавить группу предлагаю начальнику управления внутренней безопасности территориальных органов ДФС в Черновицкой области Д.Правоторову», - пишет губернатор.

Усилить давление на таможенников, которые тормозят противоправную деятельность губернатора на Черновицкой таможни и восстановить собственный бизнес на контрабанде - вот, похоже, главная цель председателя Черновицкой ОГА Александр Фищук, - убеждены местные журналисты. И эти его действия противоречат законодательству.

Кстати, попытки губернатора управлять таможней в ручном режиме прекратили относительно недавно. Председателю Черновицкой таможни пришлось закрыть Кельменецкий филиал после того, как зять губернатора фактически взял его под контроль.

Местные издания"ЧАС" и «Букінфо»немало писали и о причастностиФищука к вырубкамлеса. Его вмешательство в деятельность управления лесного хозяйства области привело к тому, что его подчиненный – руководитель этого управления оказался за решеткой. Но сваха губернатора, которая является таможенным брокером, и дальше руководит всеми экспортными операциями с лесом.

При этом журналисты отмечают, что губернатор практически завалил основную работу. В Черновицкой области худшие в Украине автодороги, средства на ремонт которых поступают как из бюджета, так и из Черновицкой таможни. Следовательно, перспективные рекреационные районы - Путильский, Вижницкий и Сторожинецкийне развиваются из-за нехватки дорог, недостроенных мостов и безразличия областной власти.

«Школы и детсады, учреждения культуры и медицины, которые открывались при предшественниках Фищука, не строятся. По экономическим показателям область плетется на втором месте с конца, трудовая миграция зашкаливает, социальное напряжение растет, безработица бьет рекорды, как и детская смертность ", - пишет местная пресса.

Есть и политические проблемы. В области более 30% населения уже имеет румынские паспорта. Здесь наибольшее в Украине количество автомобилей на евробляхах.

Все это – угроза национальной безопасности государства. Ведь, если румынизация продолжиться такими темпами, то Черновицкой области в Украине вскоре может не быть.