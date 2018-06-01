Политика Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Порошенко и Путину

2018-06-01 13:43 759

Главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в госизмене, во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства.

Кроме того, журналист обратился к президентам Украины и РФ за защитой.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения", - заявил Вышинский.

При этом агентство ТАСС сообщает, что Вышинский сожалеет о выходе из украинского гражданства.

"Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода", - цитирует его агентство.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и осуществили следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Кирилл Вышинский был задержан 15 мая. В тот же день ему было объявлено о подозрении в государственной измене. Уже 17 мая Херсонский городской суд арестовал его на 2 месяца.

 

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