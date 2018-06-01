Детали Известный журналист-расследователь заявил о давлении со стороны нардепа от БПП

2018-06-01 19:01 571

Журналист-расследователь Константин Андриюк, автор материала о коррупции в Федерации футбола Украины, заявил, что телеканал Zik мог отказаться выпускать в эфир расследование о схемах хищения бюджетных средств в Федерации футбола Украины на строительстве и искусственном покрытии футбольных полей, из-за давления народного депутата от Блока Петра Порошенко, главы бюджетного комитета Верховной Рады и Президента Федерации футбола Андрея Павелко.

Об этом рассказал сам Андриюк на своей странице в Facebook.



По словам журналиста, расследование было корректным сбалансированным, поскольку каждый из его фигурантов получил право высказаться: в частности, сам Павелко мог прокомментировать «превращение ФФУ в филиал БПП», вице-президент ФФУ Вадим Костюченко прокомментировать информацию о поддельном дипломе, а директор компании «ФФУ Продакшн» Андрей Бондаренко рассказать о завышенных ценах на покрытии футбольных полей, однако по неизвестным ему причинам телеканал внезапно решил отказаться от выпуска сюжета, чем обесценивает его с каждым днем.



«Стоит отметить, после заявления Андриюка телеканал Zik заявил опрекращении сотрудничества с журналистом и опубликововал сюжет его авторства на своем телеканале YouTube.