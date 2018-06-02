Мир В Европе произошел сбой платежных карт Visa

2018-06-02 09:12 243

 

Позже в компании извинились за сбой и заявили, что система заработала "практически в обычном объеме".

В пятницу, 1 июня стало известно о проблемах с обработкой транзакций в Европе, совершаемых через банковские карты VISA.

Отмечается, что в России проблем с платежами этой системы не зафиксировано. Также все в порядке в Норвегии.

В ряде других европейских стран операции с карточками VISA отклоняются терминалами. 

По некоторым данным проблемы с банковскими картами возникали и у держателей MasterCard. 

Позже европейское подразделение компании извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы. 

"Наша цель - сделать так, чтобы все карты Visa работали 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сегодня нам не удалось выполнить эту цель и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами, а особенно перед держателями карт Visa. Обладатели карт Visa могут снова пользоваться своими картами, мы функционируем практически в обычном объеме", - говорится в сообщении на сайте Visa.

В компании отметили, что сбой был вызван неисправностью аппаратуры и нет оснований полагать, что имел место "несанкционированный доступ" к системе.

Еще по теме

Растаможка: сколько стоит пригнать авто из Европы

2018-05-25 06:00 38618

Цукерберг извинился в Европарламенте за утечку данных 87 миллионов пользователей

2018-05-23 14:16 1646

Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины

2018-05-16 20:15 3741

"Дышать невозможно". В Киеве произошел серьезный пожар

2018-05-05 12:30 2671

Еще новости в разделе "Мир"

В Европе произошел сбой платежных карт Visa

2018-06-02 09:12 243

Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - WSJ

2018-06-02 09:10 270

Обвиненный в сексуальных домогательствах Морган Фриман потребовал извинений

2018-06-01 22:12 1071

Российский режиссер снял фильм про Сенцова и берет по 1 евро за просмотр онлайн

2018-06-01 20:28 1134
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Европе произошел сбой платежных карт Visa 2018-06-02 09:12 243
Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - WSJ 2018-06-02 09:10 270
Обвиненный в сексуальных домогательствах Морган Фриман потребовал извинений 2018-06-01 22:12 1071
Российский режиссер снял фильм про Сенцова и берет по 1 евро за просмотр онлайн 2018-06-01 20:28 1134

Лента

09:36 17 и 24 июня в Национальной оперетте – комическая опера «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта
09:34 Синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождями
09:32 Берлин хочет доказательств по "убийству" Бабченко
09:30 Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС
09:30 Группу журналистов из "списка 47" вызывали в СБУ
09:28 На Крымском мосту произошло первое ДТП — с участием автобуса
09:21 Украинцам рассказали, какие проблемы их ждут с пенсиями
09:14 Луценко рассказал детали о списке потенциальных 47 жертв
09:12 В Европе произошел сбой платежных карт Visa
09:10 Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - WSJ