Мир В Европе произошел сбой платежных карт Visa

2018-06-02 09:12 243

Позже в компании извинились за сбой и заявили, что система заработала "практически в обычном объеме".

В пятницу, 1 июня стало известно о проблемах с обработкой транзакций в Европе, совершаемых через банковские карты VISA.

Отмечается, что в России проблем с платежами этой системы не зафиксировано. Также все в порядке в Норвегии.

В ряде других европейских стран операции с карточками VISA отклоняются терминалами.

По некоторым данным проблемы с банковскими картами возникали и у держателей MasterCard.

Позже европейское подразделение компании извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы.

"Наша цель - сделать так, чтобы все карты Visa работали 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сегодня нам не удалось выполнить эту цель и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами, а особенно перед держателями карт Visa. Обладатели карт Visa могут снова пользоваться своими картами, мы функционируем практически в обычном объеме", - говорится в сообщении на сайте Visa.

В компании отметили, что сбой был вызван неисправностью аппаратуры и нет оснований полагать, что имел место "несанкционированный доступ" к системе.