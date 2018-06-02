Политика Луценко рассказал детали о списке потенциальных 47 жертв

2018-06-02 09:14 285

 

Силовики получили информацию о списках потенциальных жертв от окружения подозреваемого в организации "убийства" Бабченко, подчеркнул генпрокурор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в эфире радио НВ, что спецслужбы получили список потенциальных 47 жертв от окружения Бориса Германа, которого подозревают в организации "убийства" Бабченко.

"После имитируемого убийства организатор перезвонил исполнителю и сказал, что он срочно улетает за границу, деньги ему когда-то передадут. Стало понятно, что цепочка может быть прервана, поэтому Служба безопасности абсолютно правильно задержала Германа на улице", − отметил Луценко.

Он подчеркнул, что информацию о списках потенциальных жертв удалось получить не от подозреваемого организатора, а от его окружения.

"Мы не получили информации от организатора, но получили благодаря спецоперации возможность новой информации от его окружения. И вчера вечером (31 мая − ред.)... я получил информацию − у нас в руках есть список", − заявил генпрокурор.

Он уточнил, что в списке были указаны 47 человек, "которые организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации мы смогли его идентифицировать и извлечь".

Также Луценко указал, что большинство людей в списке − журналисты, в том числе и приехавшие из России. По словам генпрокурора, его в этом списке не было, а информацию о наличии там действующих политиков он комментировать не стал.

Ранее Луценко рассказал, что Герман, которого подозревают в организации "убийства" Бабченко, был неприятно удивлен, узнав о том, что журналист жив.

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