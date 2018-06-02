Политика Группу журналистов из "списка 47" вызывали в СБУ

2018-06-02 09:30 240

Телеведущая Татьяна Даниленко сообщила, что примерно треть списка − это журналисты. В нем также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Журналист Алексей Братущак сообщил в Facebook, что помимо телеведущих Матвея Ганапольского и Евгения Киселева на встречу в СБУ была приглашена группа представителей СМИ.

По словам Братущака, в группу вошли Осман Пашаев, Сергей Иванов, главный редактор еженедельника Зеркало недели Юлия Мостовая, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников.

Отметим, ранее Пашаев подтвердил в комментарии Громадському, что был в СБУ и подписал документ о неразглашении информации. Журналист добавил, что списка из 47 человек он не видел, однако ему показалось, что на встрече людей было меньше.

Также, по данным Громадського, в СБУ вызывали телеведущую Татьяну Даниленко и шеф-редактора издания Левый берег Соню Кошкину.

По информации Даниленко, в списке примерно треть − журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Напомним, 1 июня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список 47 потенциальных жертв преступников.

Также Луценко указал, что большинство людей в списке − журналисты, в том числе и приехавшие из России.