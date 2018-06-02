Украина Украинцам рассказали, какие проблемы их ждут с пенсиями

2018-06-02 09:21 279

 

Существующая в Украине солидарная пенсионная система на сегодняшний день стала нежизнеспособной, а запустить анонсированную Кабмином накопительную систему будет весьма непросто. Украинцам не стоит рассчитывать на государство, если они хотят обеспечить себе безбедную старость.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экономический эксперт Виталий Кузьмин.

«В Украине на сегодняшний день 12 млн пенсионеров, а работающего населения примерно 10-11 млн. Кроме того, 6 млн — люди, которые работают в государственной сфере, и зарплата которых не очень высокая. Соответственно, содержать такое количество пенсионеров наша экономика не может», — отметил эксперт.
По его словам, солидарная пенсионная система хорошо работает в том случае, когда работающих людей больше, чем пенсионеров.
«У нас на сегодняшний день ситуация направлена катастрофически в другую сторону, плюс огромное количество людей выезжает за границу. Это трудоспособное население, которое и должно зарабатывать пенсионерам на пенсию», — объяснил экономист.

Комментируя введение накопительной пенсионной системы, Кузьмин заявил: «Мы можем принять закон, но запустить эту систему будет довольно сложно в наших реалиях. Чтобы накопительная система работала, нужна сбалансированная экономика, чтобы не было нынешних 17% инфляции».

Экономист отметил, что при накопительной системе пенсионные фонды, куда украинцы будут вкладывать средства, должны их где-то размещать, чтобы они работали.

«Должен работать фондовый рынок, а в Украине он не работает. Во что вкладывать эти средства? Это должны быть предприятия, которые имеют самый высокий уровень доверия. У нас таких предприятий нет, у нас к банкам нет доверия. За границей есть огромные компании и корпорации, в акции которых вкладываются эти средства, они работают. А нам некуда вкладывать эти средства», — считает он.

«Мой совет всем — если вы хотите нормально себя чувствовать на пенсии, вы должны заботиться о своей пенсии уже сегодня и сами, и не рассчитывать на государство, а думать, каким образом ваш капитал умножить, куда вложить средства, чтобы они начинали работать, чтобы когда вы выйдете на пенсию, у вас были собственные сбережения», — заключил Кузьмин.

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