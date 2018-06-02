Украина На Крымском мосту произошло первое ДТП — с участием автобуса

2018-06-02 09:28 225

На Крымском мосту на 16-е сутки со дня открытия произошло первое дорожно-транспортное происшествие. Как передает «Крыминформ», легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. Пострадавших нет.

Авария произошла днем на 142-м км трассы А290, в километре после въезда на мост со стороны Тамани. Легковой автомобиль из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол об аварии в упрощенной форме.