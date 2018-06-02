Политика Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС

2018-06-02 09:30 192

 

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного любого заявления любого лица недостаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия", - рассказал Гунько.

Он пояснил, что процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена только для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства. Соответственно, обращение должно быть в зарубежной дипломатической учреждения.

"Не знаю, проживает ли он постоянно на территории иностранного государства. Очевидно, что он до заграничного дипломатического учреждения, в посольство Украины в иностранном государстве пока вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", - отметил представитель ГМС.

Кроме того, Гунько напомнил, что в ст. 18 закона о гражданстве Украины говорится о том, что выход из гражданства не предусмотрен в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

"И наконец, третий момент - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины есть также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно как гражданина Украины. То есть наличие каких-либо других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий об ответственности перед законом ", - отметил представитель ГМС.

Ранее сообщалось, что главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Вышинскийуверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

Также указывалось, что апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

 

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