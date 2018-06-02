Политика Берлин хочет доказательств по "убийству" Бабченко

2018-06-02 09:32 183

Правительство Германии требует от украинской власти объяснений относительно инсценировки Службой безопасности убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, пишет Deutsche Welle.

"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", – цитирует издание Зайберта.

По его словам, в деле речь идет о заговоре с целью убийства журналиста.

Представитель правительства ФРГ считает, что можно будет говорить о серьезном покушение на свободу прессы, если подозрения подтвердятся.

Ранее глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс раскритиковал инсценировку убийства Аркадия Бабченко.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ спецоперацию СБУ также раскритиковали.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве.

Но вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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31 мая суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Во время заседания Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Герман также проходит как обвиняемый в других уголовных делах.