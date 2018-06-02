Политика Берлин хочет доказательств по "убийству" Бабченко

2018-06-02 09:32 183

 

Правительство Германии требует от украинской власти объяснений относительно инсценировки Службой безопасности убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, пишет Deutsche Welle.

"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", – цитирует издание Зайберта.

По его словам, в деле речь идет о заговоре с целью убийства журналиста.

Представитель правительства ФРГ считает, что можно будет говорить о серьезном покушение на свободу прессы, если подозрения подтвердятся.

Ранее глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс раскритиковал инсценировку убийства Аркадия Бабченко.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценировку.

В организации "Репортеры без границ" и ОБСЕ спецоперацию СБУ также раскритиковали.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве.

Но вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Читайте также: "20 часов без Бабченко: "список 30" и другие подробности спецоперации".

31 мая суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Во время заседания Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Герман также проходит как обвиняемый в других уголовных делах.

Еще по теме

Активист "Правого сектора" назвал себя "исполнителем покушения" на Бабченко

2018-05-31 19:41 1990

Аваков – западным ОО: Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит?

2018-05-31 18:30 2011

Названо имя организатора покушения на Бабченко

2018-05-31 17:20 1904

"Убийца" Бабченко сам пришел в СБУ - волонтер

2018-05-31 17:12 2068

Еще новости в разделе "Политика"

Берлин хочет доказательств по "убийству" Бабченко

2018-06-02 09:32 183

Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС

2018-06-02 09:30 189

Группу журналистов из "списка 47" вызывали в СБУ

2018-06-02 09:30 246

Луценко рассказал детали о списке потенциальных 47 жертв

2018-06-02 09:14 282
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Берлин хочет доказательств по "убийству" Бабченко 2018-06-02 09:32 183
Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС 2018-06-02 09:30 189
Группу журналистов из "списка 47" вызывали в СБУ 2018-06-02 09:30 246
Луценко рассказал детали о списке потенциальных 47 жертв 2018-06-02 09:14 282

Лента

09:36 17 и 24 июня в Национальной оперетте – комическая опера «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта
09:34 Синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождями
09:32 Берлин хочет доказательств по "убийству" Бабченко
09:30 Вышинский не может выйти из украинского гражданства - ГМС
09:30 Группу журналистов из "списка 47" вызывали в СБУ
09:28 На Крымском мосту произошло первое ДТП — с участием автобуса
09:21 Украинцам рассказали, какие проблемы их ждут с пенсиями
09:14 Луценко рассказал детали о списке потенциальных 47 жертв
09:12 В Европе произошел сбой платежных карт Visa
09:10 Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - WSJ