Украина Украинцам введут абонплату за водоснабжение и отопление

2018-06-03 13:00 648

С 10 июня вступает силу нововведение в «Закон о жилищно-коммунальных услугах». В нем предусмотрена абонплата за водоснабжение и отопление.

Фактически, украинцы будут платить за воду независимо от того, пользовались ею или нет. За отопление также придется раскошеливаться каждый месяц, а не только в отопительный сезон.

В разъяснениях к закону указывается, что речь идет о сумме, которую потребитель будет платить исполнителю коммунальной услуги на основании договора о предоставлении коммуслуг в многоквартирном доме (поставка газа и электроэнергии, а также вывоз мусора и услуги дворника не входят в этот список). Точный размер абонплаты на сей день не озвучен.

Планируется, что эти деньги направят на ремонт сетей водоснабжения и отопления.

Из хороших новшеств – право на бесплатное получение от исполнителя услуг полной информации о ценах, тарифах и общей стоимости месячного платежа. В том числе и о структурах тарифа (стоимость воды или отопления, услуг по транспортировке, накладные расходы и т. д.), о нормах потребления и о качестве (температура и давление воды в системе отопления, в сети горячего водоснабжения, калорийность поставленного газа и т.п.).

Вместе с тем у жильцов есть право оштрафовать поставщика коммунальных услуг за превышение нормативных сроков выполнения ремонтных или аварийных работы.

Кроме того, среди новшеств закона – пеня за просрочку платежа в размере 0,01% за каждый просроченный день. Если, к примеру, задолженность составляет 1000 грн, то за каждый день просрочки будет начисляться 10 копеек пени. За год «накапает» 36 грн 50 коп. Закон дает исполнителю право приостановить или вообще прекратить подачу тепла, воды или электричества, если после предупреждения получатель в течении 30 дней не оплатил задолженность в полном объеме.