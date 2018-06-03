Политика Стали известны имена украинских журналистов, на которых готовят покушение

2018-06-03 13:30 513

СБУ предложила известным украинским журналистам охрану из-за того, что у спецслужб имеется информация, что на них могут совершить покушение российские киллеры.

В списке оказались такие известные имена как Евгений Кислев, Матвей Ганапольский, Соня Кошкина, Осман Пашаев, Сергей Иванов, Павел Казарин, Юлия Мостовая и ряд других медийных персон. Всего в списке оказались 47 человек.

Матвей Ганапольский в эфире «Прямого» канала сообщил, что в связи с этим их вызвали в СБУ, где они подписали документ о неразглашении, сообщает «Обозреватель».

«Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас. Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко или убийство Бабченко, — это люди, которые, безусловно, будут пытаться совершить реванш. Поэтому всем надо быть внимательными», — отметил он.

Гапанольский подчеркнул, что инсценировка убийства Бабченко не была пиаром и СБУ «проделала гигантскую работу для того, чтобы Бабченко не погиб». По его словам, на встрече с СБУ присутствовали и другие потенциальные жертвы, но самого «черного списка» им не показали.

В свою очередь российский журналист Евгений Киселев добавил, что на беседе с СБУ речь шла об их личной безопасности.

Позже украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев сообщил «Громадському«, что он также был включен в список потенциальных жертв.

Кроме того среди журналистов, которых вызвали в Службу безопасности Украины по делу «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, были также телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.

«Громадське» обратилось к Даниленко, она подтвердила, что была на встрече с руководством Службы безопасности. По ее словам, в списке примерно треть — журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook. Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Соня Кошкина на вопрос, была ли она в списке ответила утвердительно.

Напомним, что 29 мая в Киеве была совершена инсценировка покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая на брифинге глава СБУ Василий Грицак и Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о спецоперации по предотвращению убийства Аркадия Бабченко. В тот же день был арестован бизнесмен Борис Герман, которого обвиняют в попытке организации убийства российского журналиста. В суде Борис Герман заявил, что он сам сотрудничал со спецслужбами Украины.