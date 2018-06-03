Мир Ким Чен Ын на саммите с Трампом захотел жить в шикарном отеле за чужой счет

2018-06-03 14:30 1081

 

Организаторы встречи глав США и КНДР столкнулись с новой проблемой. Пхеньян предложил, чтобы гостиницу в Сингапуре, где во время предстоящего саммита должен проживать Ким Чен Ын, заплатило другое государство.

Президентский люкс в гостинице Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 долларов за ночь. США заявили, что открыты к оплате счетов на саммите, но опасаются, что такой шаг может оскорбить Северную Корею.

Американские чиновники планируют обратиться к Сингапуру с просьбой профинансировать проживания делегации из КНДР. Позже Сингапур сообщил, что готов взять на себя часть расходов, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Ранее Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

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