Украина Сегодня Украину зальют дожди, местами с градом

2018-06-03 11:30 1287

Сегодня, 3 июня, Украину зальют дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сильные ливни в основном пройдут на севере и на западе страны. Прикарпатье и Закарпатье накроют ливни, местами с грозами. Ветер будет шквальный 17-22 м/с. Температура будет находиться в пределах +12...+14 ночью и +24...+26 днем.

Сухая погода будет в южных и восточных регионах. Столбик термометра поднимется до +11...+13 ночью и +23...+25 ​​днем.

В Киеве прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура ночью в столице не поднимется выше 14-16 градусов, днем +25...+27.