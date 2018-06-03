Украина На Донбассе прошли интенсивные бои: террористы ушли с потерями

2018-06-03 09:44 669

На Донбассе в субботу, 2 июня, на отдельных направлениях прошли интенсивные боевые действия.

Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Украинские защитники вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, передает пресс-центр ООС.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенную минского договоренностями оружие.

Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено, трое ранены.