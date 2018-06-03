Спорт ЧМ-2018: немецкие политики не собираются ехать в Россию

2018-06-03 12:00 591

Главные политические деятели Германии - президент, Министр внутренних дел, председатель Бундестага, вице-канцлера не планируют посещать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в Российской Федерации, извещает dw.

В частности, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле рассказал журналистам, что в его планах нет поездки в РФ.

С поездкой также не определился президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Министерства иностранных дел Хайко Масс и министр финансов Олаф Шольц.

В нынешнее время также нет информации о том, отправится ли в Россию канцлер Германии Ангела Меркель. По словам ее представителя, о планах политика обычно сообщается общественности за неделю.

Глава Министерства внутренних дел Хорст Зеехофер, который отвечает и за спорт, что хотел бы понаблюдать за одним из матчей в живую, если это позволит его напряженный график.