ЧМ-2018: немецкие политики не собираются ехать в Россию

Главные политические деятели Германии - президент, Министр внутренних дел, председатель Бундестага, вице-канцлера не планируют посещать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в Российской Федерации, извещает dw.
В частности, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле рассказал журналистам, что в его планах нет поездки в РФ.
С поездкой также не определился президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Министерства иностранных дел Хайко Масс и министр финансов Олаф Шольц.
В нынешнее время также нет информации о том, отправится ли в Россию канцлер Германии Ангела Меркель. По словам ее представителя, о планах политика обычно сообщается общественности за неделю.
Глава Министерства внутренних дел Хорст Зеехофер, который отвечает и за спорт, что хотел бы понаблюдать за одним из матчей в живую, если это позволит его напряженный график.