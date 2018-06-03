Устоит или рухнет: зачем на самом деле Путину нужен Керченский мост

Главной целью Керченского моста является увеличения потока транспорта на полуостров, чтобы тем самым «повысить устойчивость аннексии»
Об этом заявил военный журналист, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
По его словам, в целом Крымский мост по назначению может выполнять самые разнообразные функции, несмотря на то, что его строительство вызвало много вопросов в инженерно-техническом отношении.
Эксперт отметил, что вопросы, связанные с надежностью сооружения, превратились в какую-то игру в угадайку: устоит или рухнет? Однако фактически стабильность удержания Крыма оккупантами во многом зависела от транспортной инфраструктуры и сообщения с ним со стороны России.
«Мост должен был снять напряжение в этом вопросе для агрессора, то есть резко увеличить транспортный поток на аннексированную территорию и, таким образом, повысить устойчивость аннексии. Но на самом деле мост пока эксплуатируется в аварийном режиме, полноценные испытания его как сложной технической постройки не проводились. Зная уровень российских технологий, у меня очень много вопросов по поводу его прямого использования», – подчеркнул Машовец.
В Украине подсчитали, какой ущерб принесли стране строительство и открытие Керченского моста нанесло Украине ущерб в сумме 10,5 млрд грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион в рамках мероприятия Ukrainian Ports Forum-2018, который проводится в Одессе.
Из этой суммы непоправимый ущерб, нанесенный экосистеме Азовского и Черного морей, оценивается в 10,5 млрд грн. Убытки экономического характера оценили в 500 млн грн.
По мнению чиновника, экономические убытки нанесены Украине особенностями конструкции моста. Из-за них в порты Азовского моря не смогут заходить суда типа Panamax, которые беспрепятственно преодолевают мелкий и узкий Панамский канал.