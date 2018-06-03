Украина Украинцев настиг новый коммунальный удар: платить придется больше

2018-06-03 14:45 5083

С наступлением нынешнего отопительного сезона, украинцев ждет неприятный «сюрприз» от правительства

Так, новые норма на потребление газа и электричества для субсидиантов вновь уменьшаются. Начиная с отопительного сезона 2018-2019, они будут составлять 4,5 куб. м. газа на один кВ.м. площади. Предыдущий уровень нормы составлял пять куб.м. на один кВ.м.

В то же время новая норма потребления электроэнергии составляет 30кВт на один кВ.м. площади. Предыдущий показатель нормы был на уровне 51 кВт.

Более того, при назначении субсидии на площадь жилья, более утвержденную, норма может быть увеличена не более чем на 30%.

«В случае неиспользования предоставленной помощи, по результатам сезона, она будет возвращаться в бюджет страны. В том числе, неиспользованная субсидия на газ и электроэнергию, которая не используется», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, большое число субсидиантов в Украине привело к тому, что государство тратит на них десятки миллиардов. Об этом заявила Галина Третьякова, эксперт в сфере пенсионного обеспечения. По ее словам, едва ли не половина населения теперь не готова отказываться от субсидий, а расходы на них составляют десятки миллиардов из государственного бюджета.

«Я бы сказала, что у нас домохозяйства сидят на субсидиарной игле, словно наркоманы сидят на каком-то наркотике. Почему я так говорю? Субсидию получают 46% — это 6,8 млн. домохозяйств. В Европе этот показатель равен 2-3% от общего числа. Получается, что у нас почти половина домохозяйств субсидирует вторую половину«, — объяснила эксперт.