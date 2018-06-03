Детали В Цебриково вспыхнули беспорядки перед выборами в ОТГ, пострадали полицейские (фото, видео)

2018-06-03 10:45 532

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства ЧП на избирательном участке в пгт Цебриково Великомихайловского района Одесской области. Накануне выборов мэра и депутатов Цебриковской ОТГ неизвестные заминировали избирательный участок.

Под местной территориально-избирательной комиссией проходит бессрочный пикет накануне выборов, которые состоятся в воскресенье.

Как сообщили в полиции, неизвестные напали на полицейских, когда те эвакуировали граждан из здания территориальной избирательной комиссии, о минировании которого сообщил неизвестный.

По информации правоохранителей, в 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей.

По первым сообщениям, героем скандала стал Василий Бугайчук, которого идентифицировали как депутата Черноморского городского совета и председателя фракции партии «Батькивщина» в нем. По свидетельству очевидцев, депутат вел себя грубо, угрожал членам комиссии, предлагал им «покаяться» и всячески провоцировал. На первом видео Бугайчук пытается симулировать телесные повреждения в момент, когда полицейские пытаются восстановить порядок.

Также заявление сделала член Территориальной избирательной комиссии в Цебриково Виктория Чеботарева.

Напрашивается вопрос: с чем связан такой интерес к Цебриково у депутата из Черноморска Бугайчука?

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье «хулиганство».

Противостояние связано с повторными выборами главы и совета объединенной территориальной громады, которые состоятся в воскресенье: результаты первого голосования были отменены судом. Против выборов выступают представители «Батькивщины».

Уже ясно, что ситуацию в населенном пункте пытаются взорвать, противоправные действия отдельных политиков из «Батькивщины» являются причиной дестабилизации. Полиция пытается не допустить массовых беспорядков и сохранить законность и правопорядок, обеспечив завтрашние выборы в Цебриково.

Обычно к нашей полиции много претензий, но на этот раз большинство поддерживает стабилизирующую роль полиции по поддержанию конституционного порядка. Все, что происходит в Цебриково - это очень похоже на силовую репетицию будущих выборов, особенно президентских. Еще есть шанс провести их по законному сценарию.