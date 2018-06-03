Детали Помощники нардепов кусались, стреляли и угрожали ребенку — как проходили выборы в Цебриково

2018-06-03 18:05 447

Нет, это не выборы в Техасе времен Марка Твена. Но выборы, которые прошли в Цебриково 3 июня, показали весь арсенал бессмысленных и беспощадных попыток сорвать голосование в отдельно взятом населенном пункте.

Фактически, это была репетиция того, как попытаются получить победу на будущих президентских выборах. Очень напоминает выборы мэра Мукачево в апреле 2004 года, где также отрабатывались технологии срыва выборов под девизом «вали всех!». Потом мы это все увидели на первых необычных выборах Президента осенью-зимой 2004-2005 гг.

По многочисленным сообщениям СМИ и наблюдателей, выборы изобиловали инцидентами. В Цебриково вынуждены были ввести Национальную гвардию для успокоения страстей.

Утро началось с заминирования. Копы оцепили все участки, взрывотехники приступили к проверке помещений для голосования. Голосование началось только к обеду.

Депутат от «Батькивщины» в городском совете Черноморска Василий Бугайчук, отличившийся накануне скандалом и угрозами «сделать как в Донецке», сегодня покусал полицейского. Об этом сообщил советник руководителя областной полиции Руслан Форостяк:

«… «деятель» прибыл в теризбирком со спецсредством (баллон с газом) в кармане, и применил его против оппонентов и правоохранителей. Может это кому-то кажется смешным и забавным, но хочется обратиться к партии, которая хочет таким образом прекратить эти вещи. Ваши действия подрывают не только доверие к избирательному процессу, к которому уже почти не осталось доверия, а соответственно влияют на авторитет вашей политической силы, конечно, если она вообще заботится об этих вещах», — заявил он.

Кроме того, как сообщает РБК- Украина:

«мужчина возле избирательного участка выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По его словам, выстрел был непроизвольным и произошел, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал «В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится проверка», — говорится в сообщении. Как сообщает местное издание «Думская», стрелявшим оказался помощник нардепа от партии «Батькивщина» Вадима Ивченко».

Есть даже свидетельство того, что сам народный депутат Ивченко в своем желании препятствовать демократическому процессу голосования, даже пытался отправить естественную надобность в корзину для бюллетеней. Сейчас эти факты (препятствия избирательному процессу) проверяются и документируются.

Неспокойно было и на избирательном участке в с. Вишневое Великомихайловского района. Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области на избирательном участке 3 июня был найден разбитый термометр и выборы на время пришлось приостановить. «Работники полиции обследовали помещения. Предварительно следов ртути обнаружено не было», – заявили в пресс-службе.

https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/na-odnij-z-viborchix-dilnicz-u-velikomixajlivskomu-rajoni-viyavleno-rozbitij-termometr/

Таким образом, актив и депутаты от «Батькивщины» уже второй день ведут агрессивную и зачастую противоправную кампанию для срыва выборов в Цебриково (Великомихайловский район Одесчины).

Очень важно, что после открытия участков, избиратели массово пошли голосовать.