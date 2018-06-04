Украина видео В ВСУ пояснили причину экстремального полета Су-25 над пляжем в Кирилловке

2018-06-04 09:13 616

Украинский штурмовой самолет Су-25, который экстремально низко пролетел над пляжем возле курорта Кирилловка в Запорожской области, участвовал в военных тренировках.

"Проходили командо-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задачи как авиации, так и других войск", - заявили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщению командования Воздушных сил, значительную часть практической фазы тренировок обеспечивали подразделения авиации, радиотехнических, зенитных ракетных войск, отдельного полка связи и отдельного батальона РЭБ воздушного командования Юг.

Также в ВСУ сообщили, что пилот отрабатывал противодействие силам условного противника на условно ограниченных высотах. Он выходил на допустимые законодательством и правилами документов технических полетов высоты. Угрозы жизни и безопасности людей на пляже, он не представлял.