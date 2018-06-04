Политика Сегодня в России вынесут приговор незаконно арестованному журналисту Роману Сущенко

2018-06-04 09:40 504

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд озвучит приговор незаконно арестованному еще в 2016-м году украинскому журналисту Роману Сущенко. 

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - написал в Twitter общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

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Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода.

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Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Спецслужбы РФ приписывают ему шпионскую деятельность. Сам журналист надуманные обвинения отрицает и, невзирая на психологическое давление, отказывается признавать вину.

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