Политика Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии

2018-06-05 14:43 424

Трое высших военных чиновников Северной Кореи были уволены со своих должностей на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее стало известно, что в вооруженных силах КНДР возникли разногласия из-за подходов Ким Чен Ына к Южной Корее и США.

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Как сообщает агентство Yonhap, своих постов лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

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