Политика Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии

2018-06-05 14:43 424

Трое высших военных чиновников Северной Кореи были уволены со своих должностей на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

ГОССЕКРЕТАРЬ США ПОМПЕО ВСТРЕТИЛСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ С "ПРАВОЙ РУКОЙ" КИМ ЧЕН ЫНА

Ранее стало известно, что в вооруженных силах КНДР возникли разногласия из-за подходов Ким Чен Ына к Южной Корее и США.

ТРАМП НАЗВАЛ ТОЧНУЮ ДАТУ ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРОМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН ЫНОМ

Как сообщает агентство Yonhap, своих постов лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

КИМ ЧЕН ЫН УГРОЖАЕТ ОТМЕНИТЬ ВСТРЕЧУ С ТРАМПОМ ИЗ-ЗА СРАВНЕНИЯ КНДР С ЛИВИЕЙ

Еще по теме

фото Улыбка Ким Чен Ына на встрече с Лавровым оказалась очередным фейком

2018-06-04 12:16 1268

Ким Чен Ын на саммите с Трампом захотел жить в шикарном отеле за чужой счет

2018-06-03 14:30 2407

Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - WSJ

2018-06-02 13:30 2482

фото Трамп признался в личной встрече с Ким Кардашьян в Белом доме

2018-06-01 17:31 2298

Еще новости в разделе "Политика"

Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии

2018-06-05 14:43 424

Канада осудила режим Путина за приговор Роману Сущенко по фейковому делу

2018-06-05 13:46 484

Facebook и Google обяжут раскрывать имена заказчиков политической рекламы

2018-06-05 13:14 505

ОНЛАЙН Рада рассматривает законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде

2018-06-05 10:43 618
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии 2018-06-05 14:43 424
Канада осудила режим Путина за приговор Роману Сущенко по фейковому делу 2018-06-05 13:46 484
Facebook и Google обяжут раскрывать имена заказчиков политической рекламы 2018-06-05 13:14 505
ОНЛАЙН Рада рассматривает законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде 2018-06-05 10:43 618

Лента

видео 15:44 "Мир Юрского периода-2" выйдет в украинский прокат раньше, чем в США - премьера 7 июня
15:16 Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве
14:43 Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии
14:15 В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу
13:46 Канада осудила режим Путина за приговор Роману Сущенко по фейковому делу
13:14 Facebook и Google обяжут раскрывать имена заказчиков политической рекламы
фото 12:45 Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем
12:13 На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян
11:44 Швейцарские банки заблокировали счета близкого к Путину олигарха Вексельберга
видео 11:12 В Кропивницком воры вскрывали банкомат, а взорвали отделение банка