Украина фото В Одесской области люди перекрыли трассу - требуют починить светофор

2018-06-04 10:41 408

Сегодня более полусотни жителей Ленпоселка Одесской области перекрыли Тираспольское шоссе.

Как передает Думская, на этом месте 2 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 4-летняя девочка, а ее 20-летняя тетя в тяжелом состоянии попала в больницу.

Люди говорят, что участок опасный, а светофор работает только в режиме мигающего жёлтого.

"Водители игнорируют переход. Они мчат на желтый свет. Ждем по 10-15 минут, чтобы перейти. Здесь каждые полгода происходят смертельные случаи", — говорят митингующие.

Люди переходят дорогу туда-сюда, водители разворачиваются и объезжают этот участок дороги. На место трагедии люди принесли игрушки и цветы. За порядком следят правоохранители.