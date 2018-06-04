Курьезы фото Улыбка Ким Чен Ына на встрече с Лавровым оказалась очередным фейком

2018-06-04 12:16 198

Российский телеканал "дорисовал" улыбку Ким Чен Ыну на совместном фото с Лавровым. Ранее министр иностранных дел РФ побывал с визитом в КНДР.

Во время демонстрации сюжетов, связанных с визитом, российский федеральный телеканал показал отфотошопленный снимок рукопожатия Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На аутентичной фотографии, опубликованной агентством ЕРА, руководитель Северной Кореи серьезен. На российском телеканале его показали на той же фотографии улыбающимся.

На единственной официальной фотографии, опубликованной МИД РФ на своем сайте, глава КНДР тоже не улыбается.

 

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